El organismo operador del agua en Hermosillo informó que, debido a trabajos en una tubería de 12 pulgadas en bulevar Progreso y Reforma, más de 10 colonias estarán presentando fallas en el suministro de agua.

Agua de Hermosillo explicó que los trabajos iniciarán la mañana de este domingo y se estima que concluyan alrededor de las 15:00 horas.

¿Cuáles colonias presentarán variación en el suministro de agua?

A través de una tarjeta informativa, el organismo paraestatal señaló que las colonias que presentarán problemas son las siguientes:

El Cortijo Unisón, Jacinto López, Carmen Serdán, Rincón Agradable, Haciendas Residencial, Retorno de la Misión, Cerrada de la Capilla, San Sebastián, El Cortijo, Alondras Residencial, Pilares, La Cima, Los Manantiales, 4 de marzo, Nuevo Horizonte y El Encanto.

AguaH mencionó que la recuperación del servicio será paulatina, normalizándose durante el transcurso de la tarde y la noche.