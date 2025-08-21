Más de 30 colonias de Hermosillo resentirán baja presión o intermitencias en el servicio de agua potable por trabajos de reparación en Hacienda de la Flor.

Agua de Hermosillo informó que trabaja en la reparación de una línea de conducción de 24 pulgadas de diámetro en la colonia Hacienda de la Flor, lo que ocasionará baja presión e intermitencias en el suministro de agua potable en distintos sectores de la ciudad.

El incidente ocurrió en la intersección de calle del Canal y bulevar Francisco Serna, donde cuadrillas del organismo realizaron maniobras iniciales para controlar el desperdicio de agua mediante el cierre de válvulas.

Las colonias del sector centro y centro alto que podrán sentir afectaciones son:

Murano

Esplendor

Pimentel

San Benito

Valle de Lago

Villa Satélite

Valle Verde

Valle Escondido

Los Valles

Santa Fe

La Alameda

Palmar del Sol

Casa Bonita

Puerta Real

La Cholla

El Recodo

Los Arroyos

Hacienda de la Flor

Centro

Centenario

Prados de Centenario

La Mosca

La Matanza

La Granja

Las Fuentes

Campana

Los Arcos

Las Quintas

Capistrano

Staus

El Llano

Quinta Emilia

La Manga

Locales sobre carretera a Bahía de Kino

Zonas aledañas

Agua de Hermosillo explicó que este jueves se realizaron las primeras maniobras de control, pero será mañana viernes cuando se intensifiquen los trabajos con maquinaria y equipo especializado, con el objetivo de concluir durante el mismo día, siempre que no se presenten contratiempos.

El organismo indicó que mantendrá informados a los usuarios a través de sus canales oficiales y recomendó a la población contar con sistemas de almacenamiento como tinacos para afrontar este tipo de contingencias.