Decenas de colonias en Hermosillo resentirán baja presión de agua: AguaH
Más de 30 colonias de Hermosillo resentirán baja presión o intermitencias en el servicio de agua potable por trabajos de reparación en Hacienda de la Flor.
Agua de Hermosillo informó que trabaja en la reparación de una línea de conducción de 24 pulgadas de diámetro en la colonia Hacienda de la Flor, lo que ocasionará baja presión e intermitencias en el suministro de agua potable en distintos sectores de la ciudad.
El incidente ocurrió en la intersección de calle del Canal y bulevar Francisco Serna, donde cuadrillas del organismo realizaron maniobras iniciales para controlar el desperdicio de agua mediante el cierre de válvulas.
Las colonias del sector centro y centro alto que podrán sentir afectaciones son:
- Murano
- Esplendor
- Pimentel
- San Benito
- Valle de Lago
- Villa Satélite
- Valle Verde
- Valle Escondido
- Los Valles
- Santa Fe
- La Alameda
- Palmar del Sol
- Casa Bonita
- Puerta Real
- La Cholla
- El Recodo
- Los Arroyos
- Hacienda de la Flor
- Centro
- Centenario
- Prados de Centenario
- La Mosca
- La Matanza
- La Granja
- Las Fuentes
- Campana
- Los Arcos
- Las Quintas
- Capistrano
- Staus
- El Llano
- Quinta Emilia
- La Manga
- Locales sobre carretera a Bahía de Kino
- Zonas aledañas
Agua de Hermosillo explicó que este jueves se realizaron las primeras maniobras de control, pero será mañana viernes cuando se intensifiquen los trabajos con maquinaria y equipo especializado, con el objetivo de concluir durante el mismo día, siempre que no se presenten contratiempos.
El organismo indicó que mantendrá informados a los usuarios a través de sus canales oficiales y recomendó a la población contar con sistemas de almacenamiento como tinacos para afrontar este tipo de contingencias.