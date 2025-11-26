Agua de Hermosillo advirtió a colonias céntricas de la ciudad sobre la baja presión de agua que experimentarán por una reparación.

Agua de Hermosillo informó la noche de este martes 25 de noviembre que este miércoles se registrará variación en el servicio de agua potable en un sector del centro de la ciudad.

El aviso fue emitido mediante sus redes sociales, donde el organismo explicó que la afectación se debe a una eventualidad en una línea de conducción de 4 pulgadas ubicada sobre Jesús Siqueiros, entre las calles Reyes y General Piña. Para evitar escurrimientos, se procedió al cierre de la válvula de control.

Las labores de reparación iniciarán durante la mañana de este miércoles 26 de noviembre, y se estima que concluyan alrededor de las 14:00 horas.

Las colonias que podrían presentar baja presión o intermitencia en el suministro son:

Olivares

Balderrama

San Benito

Una vez concluida la reparación, Agua de Hermosillo procederá a reabrir las válvulas de control y a inyectar agua a la red de distribución, por lo que la recuperación del servicio será paulatina durante la tarde.

El organismo pidió a los usuarios del sector hacer uso racional del agua almacenada en sus tinacos para cubrir necesidades básicas mientras se desarrolla la intervención.