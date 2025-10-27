Agua de Hermosillo explicó que personal técnico trabaja en una línea de conducción de cuatro pulgadas de diámetro, ubicada en la colonia Las Quintas y que presentó una eventualidad la tarde de hoy.

El organismo operador de agua en Hermosillo informó que nueve colonias de la zona poniente de la capital podrán presentarán bajas presiones o intermitencias en el servicio del vital líquido.

Agua de Hermosillo explicó que se trabaja en una línea de conducción de cuatro pulgadas de diámetro, ubicada en la colonia Las Quintas y que presentó una eventualidad la tarde de hoy.

En el lugar personal técnico realiza las primeras maniobras para efectuar el cierre de válvulas de control y detener el escurrimiento del vital líquido.

¿Cuáles colonias presentarán problemas en el suministro del agua?

Las colonias que se verán afectadas por esta situación son:

Las Quintas, Quinta Galeana, Nueva Galicia, Valle Bonito, Villa Sol, Valle del Lago, Casa Grande, Los Portales, Residencial de Anza y sectores aledaños.

El organismo paramunicipal estima que, de no presentarse contratiempos, las labores de reparación se realizarán en un lapso aproximado de cinco horas.

AguaH señaló que, una vez concluidos los trabajos en el área, el servicio se restablecerá gradualmente mediante la apertura de válvulas de control y la inyección de agua a la red de conducción, con el objetivo de recuperar la presión en los domicilios durante la tarde y noche de hoy.