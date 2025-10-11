Espacio educativo que promueve valores cristianos, principios de fe, servicio y responsabilidad social.

El Colegio Liceo Thezia, institución católica dedicada a la educación y formación de niñas en Hermosillo, celebra cuatro décadas de trayectoria comprometida con la enseñanza académica, humana y espiritual.

Fernanda Juárez Badillo, directora del Colegio Liceo Thezia, detalló que desde su fundación en 1985, el Liceo Thezia se ha consolidado como un espacio educativo que promueve valores cristianos, y tiene como eje central la misión de educar con base en principios de fe, servicio y responsabilidad social.

“ El Colegio está inspirado en el espíritu del Opus Dei, lo que hace es acompañar al Colegio para dar esa formación y enseñar a que todos, si actuamos con amor y cuidamos las cosas pequeñas, es un camino para llegar al cielo ”, expresó.

Relató que el Colegio fue fundado por un grupo de familias interesadas en complementar la educación académica de sus hijas con los valores familiares.

“ El Colegio está muy enfocado en inspirar esperanza, crear profesionales que vivan valores éticos y cristianos, pero sobre todo que le den esa luz de esperanza al mundo ”, dijo.

En temas de innovación educativa, relató que tienen el objetivo de ir a la vanguardia, incorporando nuevas metodologías de enseñanza, el uso de herramientas tecnológicas y programas que fortalezcan el pensamiento crítico, la creatividad y el liderazgo de las alumnas, siempre bajo una formación basada en valores y principios humanistas.

Explicó que, como directora general de la institución, su objetivo es fomentar el pensamiento profundo, el aprendizaje significativo y la formación de mujeres con criterio, capaces de analizar, reflexionar y aportar soluciones a los retos actuales desde una perspectiva ética y humana.

“ Uno de los proyectos más importantes es generar vínculo en la comunidad: padres, hijas, maestras, alumnas, que se aprendan a querer más, a respetar, a cuidar entre ellas, a no solo pensar en sí mismas, que podamos sumar juntos, querernos ”, señaló.

Actualmente, el Liceo Thezia cuenta con una matrícula de alrededor de 540 alumnas, desde el nivel Baby Care, preescolar, primaria, secundaria y preparatoria.