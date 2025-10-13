Fue el pasado 9 de octubre que Fundación Ganfer presentó oficialmente el evento, en el que participarán parrilleros de Sonora así como reconocidos chefs nacionales e internacionales, en una gran celebración con causa.

‘Cocineros de Fuego’, evento con causa que reunirá a los mejores parrilleros de Sonora, tendrá lugar el próximo 26 de noviembre en el recinto Grand Agave, en la ciudad de Hermosillo.

Fue el pasado 9 de octubre que Fundación Ganfer presentó oficialmente el evento, en el que también participarán reconocidos chefs nacionales e internacionales, en una gran celebración con causa.

Luisa Alejandra Gándara, directora de Fundación Ganfer, señaló que “Cocineros de Fuego es un evento que combina la pasión por la cocina a las brasas con el espíritu de solidaridad que caracteriza a Fundación Ganfer”.

"Será una noche inolvidable donde la gastronomía, la música y la convivencia familiar se unan para apoyar a quienes más lo necesitan” , aseguró Gándara.

¿Qué habrá en ‘Cocineros de Fuego’?

El evento contará con la participación de parrilleros expertos y chefs invitados de distintas regiones del estado y del extranjero, quienes demostrarán sus técnicas en la preparación de carnes, mariscos y platillos típicos del noroeste.

Las y los asistentes podrán disfrutar de degustaciones, cerveza artesanal, música en vivo y comida regional, todo en un ambiente festivo y familiar.

Adquisición de boletos

Para quienes deseen adquirir boletos, éstos ya se encuentran disponibles en taquilla, con cupo limitado, por lo que se recomienda adquirirlos con anticipación.

¿A qué se destinará lo recaudado?

Lo obtenido será destinado a los programas sociales de Fundación Ganfer, en apoyo a comunidades vulnerables de Sonora.