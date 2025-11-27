Fundación Ganfer realizó la primera edición de Cocineros de Fuego, un festival gastronómico con causa que reunió a chefs, parrilleros y cientos de familias en Hermosillo.

Fundación Ganfer celebró este miércoles por la noche la primera edición de 'Cocineros de Fuego: Lo que somos', un evento gastronómico con causa cuyo objetivo es apoyar directamente a familias y comunidades vulnerables en Sonora.

La jornada reunió a parrilleros locales, chefs invitados y cientos de asistentes que recorrieron las estaciones instaladas en Grand Agave, al poniente de Hermosillo.

La experiencia incluyó cortes de carne, mariscos y aperitivos a las brasas, preparados con técnicas tradicionales, propuestas contemporáneas y estilos propios de cada cocinero. El ambiente familiar, acompañado por música en vivo y amplias zonas abiertas, permitió a los visitantes disfrutar el recorrido con calma durante toda la noche.

Pabellones y propuestas culinarias

Entre los espacios más concurridos destacó el pabellón Sonora Sabrosa, donde se sirvieron platillos con acento regional y se reconoció el trabajo de los parrilleros que mantuvieron las brasas activas desde temprano.

El área de ahumados también concentró una fuerte afluencia, con proteínas trabajadas desde la noche anterior para garantizar aroma y textura adecuadas. Herreros sonorenses colaboraron en la elaboración de los equipos especiales usados por ese segmento.

A unos metros del escenario se ubicó el pabellón Mar y Tierra, que combinó mariscos frescos y cortes de carne en distintas técnicas, junto con la propuesta internacional del chef Mike de la Mora, quien amplió el menú con sabores fuera de lo habitual. Para acompañar los platillos, se ofreció una variedad de bebidas frescas y espirituosas.

Durante todo el evento se registró un flujo constante de familias, parejas y grupos de jóvenes que conversaron con los chefs, degustaron nuevas preparaciones y conocieron las distintas formas de cocinar a fuego. Fundación Ganfer destacó que la participación superó lo esperado, lo que permitirá fortalecer los programas sociales que impulsa la organización.

Una propuesta exótica: cocodrilo a las brasas

Uno de los momentos más llamativos fue la presentación de carne de lagarto preparada en tres estilos, a cargo de un equipo encabezado por José Ángel Robles, de Aquison Cocina Clandestina y colaborador de Al Carbón.

El grupo, integrado por parrilleros de Hermosillo y Ciudad Obregón, explicó que creen ser los primeros en exhibir esta proteína en un festival gastronómico en Sonora.

Las preparaciones incluyeron cocodrilo adobado, marinado al estilo taco al pastor y fermentado en cítricos por 24 horas con mezclas de especias artesanales. El proceso inició desde la tarde, con remojos de chiles y mezclas frescas sin cocer para mantener aromas intensos antes de la cocción final a fuego directo.

José Ángel Robles Córdoba prepara cocodrilo asado en Cocineros de Fuego en Grand Agave.



Jesús Ballesteros / EXPRESO pic.twitter.com/dcYjyG9LT1 — EXPRESO (@Expresoweb) November 27, 2025

Tres paellas y un aniversario especial

Otro punto de interés fue el espacio de Ole Paella, liderado por José Luis García, originario de Segovia y radicado en Sonora desde hace más de dos décadas. Este año celebra el 30 aniversario de su marca.

García preparó tres recetas exclusivas para el festival: una paella mixta, una dedicada al Mar de Cortés y una paella sonorense coronada con dos tomahawks fileteados al final de la cocción. Cada preparación se realizaba aproximadamente cada hora y media para mantener el flujo de comensales.

Inauguración oficial y presencia de autoridades

La apertura formal reunió a autoridades municipales y estatales, quienes destacaron el valor social del evento y la trayectoria de Fundación Ganfer.

La presidenta ejecutiva, Luisa Alejandra Gándara Fernández, recordó que el festival forma parte del legado de su madre, Marcela Fernández de Gándara, y subrayó el impacto de los programas que la organización ha impulsado durante 33 años.

El presidente municipal de Hermosillo, Antonio Astiazarán, resaltó el talento local reunido en el festival, mientras que el secretario de Turismo y Economía, Roberto Gradillas, señaló que este tipo de encuentros posicionan a Sonora en el mapa gastronómico nacional e internacional.

También asistieron la jefa de la Oficina del Ejecutivo Estatal, Paulina Ocaña; Eduardo Lemmen Meyer, del Consejo Regulador del Bacanora; y el cónsul general de Estados Unidos en Hermosillo, Drew Hester, acompañado de su esposa Stephanie Lee. La inauguración cerró con una interpretación musical y la fotografía oficial.