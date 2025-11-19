En entrevista con el periodista Marcelo Beyliss, Jorge Tapia Iñigo, quien forma parte del equipo organizador, señaló que este evento reunirá a más de 50 parrilleros y chefs nacionales e internacionales.

Cocineros de Fuego, evento que reunirá a los mejores parrilleros de Sonora, tendrá lugar el próximo 26 de noviembre en el recinto Grand Agave, en la ciudad de Hermosillo.

En entrevista con el periodista Marcelo Beyliss, Jorge Tapia Iñigo, quien forma parte del equipo organizador, señaló que este evento reunirá a más de 50 parrilleros y chefs nacionales e internacionales.

Tapia Iñigo señaló que las puertas estarán abiertas al público desde las 17:00 horas y hasta la 01:00 horas del 27 de este mes.

Adelantó que habrá varios pabellones, “va a haber un pabellón del humo, por ejemplo, donde se va a dar brisket, brisket de pecho ahumado”. Asimismo, “de mar y tierra con mariscos, pescados” .

El integrante del equipo de Cocineros dijo que también se estarán preparando “cosas muy interesantes” .

“Corderos a la estaca, kebabs, que son así como brochetas, con una bola de especies que tienen preparada por ahí, maíz de la mora” , comentó.

Recordó que el evento es con causa, el cual es organizado por la Fundación Ganfer, la cual hace unos meses lo presentó de manera oficial.

“Es un evento, la verdad, que nos encanta participar como parrilleros y sobre todo para una causa noble como es la Fundación Ganfer” , expresó.

Para quienes estén interesados en asistir, pueden adquirir su boleto a través de las redes sociales, en X-Ticket, Discos y novedades, entre otras, y su precio único consta de 550 pesos.