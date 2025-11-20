El próximo miércoles 26 de noviembre, Fundación Ganfer realizará “Cocineros de Fuego” en Gran Agave, un evento parrillero con chefs invitados, talento local y un enfoque social y ambiental: todo lo recaudado será para sus programas comunitarios.

La presidenta ejecutiva de Fundación Ganfer, Luisa Alejandra Gándara Fernández, invitó a la ciudadanía a sumarse al evento 'Cocineros de Fuego. Lo que somos', que se realizará el próximo miércoles 26 de noviembre a partir de las 17:00 horas en Gran Agave, en Hermosillo.

En entrevista con Enmedia, junto a la conductora Aiza Coronado, Gándara Fernández explicó que el festival nace como una evolución del Festival del Chef Sonora, que durante diez años fue uno de los encuentros gastronómicos más importantes del estado.

Era una de las áreas más exitosas del festival, así que decidimos hacerlo su propio evento. ¿Qué nos define más que la brasa, el fuego, la carne? Es un orgullo sonorense



El concepto gira en torno a las proteínas cocinadas al fuego, con pabellones temáticos de humo, fuego internacional y parrillas a cargo de talento local.

Chefs invitados, locatarios del Mercado y música en vivo

Como invitado especial llegará el chef Dante Ferrero, conocido por su tradicional preparación de “la vaca” completa al asador y por su vínculo con Sonora.

Además, participarán parrilleros y cocineros locales, así como locatarios del Mercado Municipal, quienes ofrecerán degustaciones de sus productos durante la jornada.

En el escenario central se presentarán agrupaciones de talento musical sonorense, entre ellas:

Sonora en Ellas

La Vieja Escuela

Boletos, puntos de venta y causa social

El boleto general tiene un costo de 550 pesos y puede adquirirse en:

Next Ticket

Bukivichi Kino y Navarrete

Oficinas de Fundación Ganfer

Gándara Fernández subrayó que 100% de las ganancias del evento se destinarán a los programas comunitarios de Fundación Ganfer, organización con 33 años de trabajo ininterrumpido desde su creación por Marcela Fernández de Gándara.

“Cada boleto que compren sepan que están apoyando a nuestra comunidad a través de los programas que tenemos desde hace 33 años”, puntualizó.

Tres diferenciadores: causa social, cero desperdicio y reciclaje

La presidenta ejecutiva destacó tres ejes que hacen distinto a Cocineros de Fuego:

Evento con causa:

Todo lo recaudado respalda los programas sociales de Fundación Ganfer.

Alianza con el Banco de Alimentos:

Todo el alimento que no se consuma o esté en riesgo de desperdiciarse será rescatado y distribuido por el Banco de Alimentos entre familias en inseguridad alimentaria.

Gestión ambiental de residuos:

En alianza con Gen Industrial, la basura del evento se transformará en combustible sólido formulado, mientras que el vidrio y el aluminio serán reciclados.

El objetivo es que ningún residuo generado durante el festival termine en tiraderos a cielo abierto.

Gándara Fernández hizo un último llamado a adquirir sus accesos con anticipación:

“Ya casi es, es menos de una semana. Córranle a comprar sus boletos porque se acaban”.