El 9 de septiembre de 1975 iniciaron clases en el Cobach Villa de Seris, una nueva opción educativa que emergía tras el cierre de la escuela preparatoria de la Universidad de Sonora.

Este 9 de septiembre de 2025, el Plantel Cobach Villa de Seris conmemora su 50° aniversario desde el arranque de clases en septiembre de 1975, un momento clave para la educación media superior en el sur de Hermosillo.

Después del cierre de la preparatoria de la Universidad de Sonora, se inauguró el plantel Villa de Seris del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora como una alternativa para jóvenes aspirantes. E

n sus primeros días, el plantel recibió más de mil estudiantes distribuidos en tres turnos, incluyendo uno nocturno, que funcionó en el mismo edificio hasta 1979, cuando fue trasladado a Reforma.

Un hito educativo en hermosillo

El inicio de actividades ocurrió en agosto de 1975, como parte de la expansión del Cobach en el estado.

Este plantel ha sido referente académico y contribuyó a consolidar el sistema de bachillerato público en Sonora, multicolorido y accesible.

Actualmente forma parte de una red estatal que incluye múltiples planteles como el de Navojoa, Obregón y otros más



