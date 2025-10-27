Protección Civil estatal prevé este lunes 27 de octubre de 2025 cielos despejados y ambiente cálido a caluroso en Sonora; por la noche y madrugada del martes se aproximará el frente frío 11.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que este lunes 27 de octubre de 2025 dominarán condiciones estables en Sonora, con cielos mayormente despejados y ambiente cálido a caluroso por la tarde, con máximas de 36–38 °C en amplias zonas del estado. En la región montañosa se mantendrán amaneceres fríos a frescos entre 5 °C y 14 °C.

De acuerdo con el organismo, entre la noche de hoy y la madrugada del martes, la aproximación del frente frío número 11 generará un descenso paulatino de temperatura y rachas de viento moderadas de 40 a 60 km/h en el noroeste del estado, por lo que se recomienda a la población asegurar objetos susceptibles a los vientos y tomar precauciones en carretera por posibles banderolas de polvo en tramos abiertos.

Hermosillo: mínima 18 °C, humedad 50%; máxima 37 °C; viento 10 km/h con rachas de 30 km/h; cielo despejado y 0% de lluvia.

Ciudad Obregón: mínima 18 °C, 60% HR; máxima 38 °C; viento 10 km/h, rachas 30 km/h; despejado, 0% de precipitación.

Nogales: mínima 8 °C, 50% HR; máxima 29 °C; viento 10 km/h, rachas 40 km/h; despejado, 0% lluvia.

San Luis Río Colorado: mínima 17 °C, 60% HR; máxima 33 °C; viento 10 km/h, rachas 40 km/h; despejado, 0% lluvia.

Navojoa: mínima 17 °C, 70% HR; máxima 37 °C; viento 10 km/h, rachas 30 km/h; despejado, 0% lluvia.

Agua Prieta: mínima 9 °C, 60% HR; máxima 30 °C; viento 10 km/h, rachas 35 km/h; despejado, 0% lluvia.

Guaymas: mínima 20 °C, 60% HR; máxima 33 °C; viento 10 km/h, rachas 40 km/h; despejado, 0% lluvia.

Aunque el pronóstico no prevé precipitaciones para hoy, la combinación de viento y aire más seco tras el frente favorece amplia variación térmica entre la tarde y la madrugada.







