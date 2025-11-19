La Coordinación Estatal de Protección Civil reporta que el frente frío 15 se desplaza sobre Sonora y provoca ambiente fresco, cielos nublados, lluvias moderadas y rachas de viento de hasta 70 km/h, con riesgo de nieve o aguanieve en la sierra del norte.

El avance del frente frío número 15 sobre Sonora mantiene este miércoles un ambiente más fresco, cielos nublados, lluvias de intensidad moderada y rachas de viento que, en algunos puntos del estado, pueden alcanzar hasta 70 kilómetros por hora, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil.

De acuerdo con el organismo, el sistema frontal interactúa con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, así como con las corrientes en chorro polar y subtropical, lo que favorece descenso de temperatura, chubascos y lluvias moderadas en el noroeste, norte, noreste, centro y oriente de la entidad.

Además, se mantiene la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en la zona montañosa del norte, por lo que se pidió extremar precauciones en tramos carreteros serranos y en comunidades de mayor altitud.

En Hermosillo, la capital estatal, el amanecer se registró con una temperatura mínima de 18 grados Celsius y humedad relativa de 75%. Para hoy se espera un valor máximo de 25 grados, con vientos promedios de 10 km/h y rachas de hasta 65 km/h, bajo cielos nublados y una probabilidad de lluvia de 60%.

En el sur, Ciudad Obregón reportó una mínima de 17 grados y 75% de humedad. El pronóstico marca una máxima de 28 grados, vientos de 10 km/h con rachas de 50 km/h, cielos nublados y también 60% de probabilidad de precipitación. En Navojoa, la mínima fue de 20 grados con 65% de humedad y se espera que el termómetro alcance los 30 grados, con rachas de 50 km/h y 50% de probabilidad de lluvia.

Para el norte del estado, Nogales amaneció con 6 grados y humedad de 95%. Se prevé una máxima de 17 grados, vientos de 10 km/h con rachas de 60 km/h, cielos nublados y 70% de probabilidad de precipitación, escenario que aumenta el riesgo de nieve o aguanieve en zonas serranas cercanas. En Agua Prieta, la mínima fue de 10 grados con 80% de humedad, mientras que la máxima llegará a 18 grados, con rachas de hasta 70 km/h, cielo mayormente nublado y 60% de probabilidad de lluvia.

En la región noroeste, San Luis Río Colorado registró una mínima de 12 grados y 75% de humedad. Se espera una máxima de 20 grados, vientos de 15 km/h con rachas de 50 km/h, cielos parcialmente nublados y 40% de probabilidad de precipitación.

En la costa, Guaymas amaneció con 19 grados y 85% de humedad. El pronóstico indica una máxima de 25 grados, vientos de 10 km/h con rachas de 60 km/h, cielos nublados y 40% de probabilidad de lluvia, condiciones que pueden generar oleaje más elevado y reducción de visibilidad en carretera.

Protección Civil recordó a la población que un nuevo frente frío se aproximará e ingresará al noroeste de México durante el viernes 21 de noviembre, asociado con una vaguada polar y las corrientes en chorro polar y subtropical. Este sistema reforzará el descenso de temperatura, los vientos fuertes, las lluvias y los chubascos en Sonora, con nueva probabilidad de nieve o aguanieve en la sierra.

La autoridad recomendó abrigar adecuadamente a niñas, niños y adultos mayores, evitar cambios bruscos de temperatura, asegurar láminas y objetos sueltos ante las rachas de viento y mantenerse atentos a los avisos oficiales antes de salir a carretera, en especial hacia la zona serrana del norte del estado.