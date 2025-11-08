El nuevo sistema invernal generará efectos indirectos con mínimas de hasta 0°C en zonas de la sierra, informó Protección Civil Municipal.

Un nuevo frente frío, el número 13, se espera que ingrese sobre el norte del país durante las primeras horas del domingo, aunque no se prevé que ingrese directamente sobre el estado de Sonora, sí originará efectos indirectos sobre gran parte de la entidad, compartió Protección Civil Municipal.

"Se espera que la aproximación de este sistema ocasione un descenso marcado en las temperaturas durante el fin de semana, con valores que variarán dependiendo de la zona. La región montañosa podría registrar temperaturas cercanas a los 0°C, mientras que en el resto del estado las temperaturas mínimas rondarían entre los 12°C y los 17°C" , informó la titular de la dependencia municipal.

Julia Guadalupe Ochoa Zavala indicó que no se esperan precipitaciones durante el paso del frente frío, pero se mantiene en vigilancia dos nuevos sistemas invernales que podrían ingresar durante los días 15 y 19 de noviembre, los cuales podrían generar precipitaciones, descenso marcado en las temperaturas y rachas de viento.

Se recomienda a la población mantenerse abrigada ante los cambios bruscos de temperatura y tomar las precauciones necesarias para evitar cualquier tipo de accidente.

Ante cualquier emergencia, se puede reportar al número 9-1-1. Es importante estar atento a los avisos y recomendaciones de las autoridades para garantizar la seguridad de todos.