Un adolescente de catorce años fue asesinado la noche del domingo 26 de octubre de 2025, alrededor de las 20:30 horas, en la colonia Aves del Castillo, al sur de Ciudad Obregón.

De acuerdo con reportes preliminares, el ataque ocurrió sobre la calle Antonio Ochoa, entre Águila y CPM, cuando la víctima caminaba junto a sus abuelos rumbo a una tienda. Vecinos refieren que los agresores interceptaron al menor y le dispararon a corta distancia, para después escapar a toda velocidad.

Según testimonios recabados en el sitio, el jovencito —identificado de manera extraoficial como Evan Edgardo—

Tras el ataque, se reportó movilización de Policía Municipal y cuerpos de emergencia; sin embargo, la víctima no presentaba signos vitales al arribo de paramédicos. Los agresores no fueron detenidos en el momento, y huyeron con rumbo desconocido.

Elementos policiales acordonaron la escena y dieron aviso a la autoridad investigadora. Se observó la recolección de indicios balísticos y la elaboración de la cadena de custodia por parte de peritos. Hasta el cierre de esta edición, no se ha informado el motivo del ataque ni la cantidad de tiradores que participaron.



