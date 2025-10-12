El tradicional punto de encuentro volvió a llenarse de vida, aromas, colores y conversaciones, antes de que fuera medio día cuando las calles cercanas comenzaron a llenarse de movimiento de autos, camiones y personas que realizaban sus compras.

El cielo gris que los hermosillenses apreciaron el domingo, dio un respiro a la ciudad después de que pasaron varios días de calor. Bajo ese clima templado y sin prisas, decenas de personas aprovecharon para visitar el Mercado Municipal.

Sin embargo, en su camino también se tomaron un tiempo de llegar a comer entre los pasillos del histórico edificio y recién restaurado, ya que los grupos de amigos, familias y parejas llegaban a buscar de las famosas malteadas, quesabirrias, tacos y mas platillos.

Mientras que el clima nublado parecía invitar a las personas a quedarse más tiempo, el aire fresco se mezclaba con el aroma de los alimentos y los ciudadanos que pasaban por el Mercado Municipal se acercaban a la venta de coronas y arreglos florales para el Día de Muertos.

A pesar de que faltan semanas los comerciantes aprovechan para promover sus productos, ya que conforme se acerca el 1 y 2 de noviembre las ventas aumentan. Al destacar entre los pasillos más visitados los arreglos florales y coronas, con una variedad de colores, listones y diseños.

En la acera principal, el movimiento no cesaba, mientras que los comerciantes ya instalados se encargaban de atender a los clientes, al ritmo que iban y volvía la gente en el día.