Un ciclista de 53 años fue impactado por un vehículo en el cruce de Cuernavaca y Tamaulipas, en la colonia San Benito.

La mañana de este jueves se registró un accidente en el cruce de Cuernavaca y Tamaulipas, en la colonia San Benito de Hermosillo, donde un ciclista de 53 años fue impactado por un automóvil.

De acuerdo con testigos, el hombre salió proyectado cerca de 10 metros tras el impacto, lo que le provocó lesiones en ambas piernas, brazos y rostro, además de una posible fractura en la pierna derecha.

Elementos de la Cruz Roja acudieron al lugar y trasladaron al herido a un hospital. Fue reportado como estable, aunque con heridas múltiples en rodillas, pecho y frente.

Vecinos del sector señalaron que el cruce es de alta circulación y pidieron a conductores y ciclistas extremar precauciones para evitar más accidentes.



