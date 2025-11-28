Un accidente de tránsito registrado la tarde de este viernes en la carretera a Bahía de Kino involucró a un transporte de personal agrícola y otro vehículo en una colisión por alcance, resultando en cuatro personas con lesiones que requirieron valoración médica.

Un accidente automovilístico tipo choque por alcance se registró la tarde de este viernes en la zona rural poniente del municipio de Hermosillo, dejando un saldo confirmado de cuatro personas lesionadas.

El percance ocurrió sobre la carretera que conduce a Bahía de Kino, específicamente a la altura de la intersección con la Calle 4 Sur, un punto de alta afluencia vehicular en la Costa de Hermosillo.

El siniestro involucró a dos unidades, una de las cuales prestaba servicio como transporte de personal para trabajadores agrícolas de la región.

De acuerdo con la mecánica de los hechos observada en el sitio, uno de los vehículos impactó la parte posterior del otro, lo que generó daños materiales en ambas carrocerías y sacudidas violentas para los ocupantes.