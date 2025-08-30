Un automóvil y una motocicleta chocaron este sábado en el bulevar Ganaderos de Hermosillo, dejando una persona fallecida y dos lesionadas.

Elementos de Tránsito Municipal, Cruz Roja y Bomberos se movilizaron de inmediato al sitio para realizar labores de rescate y brindar atención médica a las víctimas.

Las autoridades mantienen acordonada la zona mientras se llevan a cabo las diligencias correspondientes y se espera el levantamiento de los peritajes que determinarán las causas del accidente.



