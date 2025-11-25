Choque entre dos camiones urbanos en bulevar Luis Encinas y Yáñez deja cinco lesionados, reportan.

Un fuerte choque entre dos camiones del transporte urbano dejó al menos cinco personas lesionadas la tarde de este martes, en el cruce del bulevar Luis Encinas y la calle Yáñez, en pleno Centro de Hermosillo. El percance ocurrió alrededor de las 14:42 horas, cuando dos unidades, una de la Línea 17 y otra de la Línea 19, colisionaron y una de ellas terminó volcada sobre uno de sus costados.

De acuerdo con los primeros reportes, cinco pasajeros resultaron heridos y fueron trasladados a hospitales por paramédicos de Cruz Roja. También intervinieron elementos de Bomberos de Hermosillo, quienes revisaron que no hubiera fugas de diésel y desconectaron las baterías para evitar un incendio durante las maniobras.

Aunque el peritaje oficial está pendiente, testigos señalaron que el choque pudo deberse a que uno de los camiones habría cruzado el semáforo en rojo. “Estaba en verde para nosotros… el otro camión no alcanzó a frenar”, relató Israel Silva, pasajero de una de las unidades involucradas.

Según el testimonio, uno de los camiones circulaba por Luis Encinas de oriente a poniente, mientras que el otro avanzaba por Yáñez de norte a sur cuando ocurrió el impacto.

Choferes detenidos

Ambos conductores quedaron detenidos mientras se realizan las investigaciones de Tránsito Municipal para determinar responsabilidades. La zona permanece parcialmente bloqueada debido a las maniobras de rescate y retiro de las unidades. Autoridades recomiendan a los automovilistas tomar rutas alternas.

En el lugar trabajaron varias unidades de Bomberos, Cruz Roja y Policía Estatal, quienes ayudaron a evacuar pasajeros y retirar a las personas lesionadas por salidas de emergencia del camión volcado.