Un vehículo tipo sedán se impactó contra la barda de un domicilio en la colonia Altares, a una cuadra de la avenida López Riesgo, en Hermosillo.

Un vehículo tipo sedán se impactó contra la barda de un domicilio ubicado en la calle Ingeniero Mario Yeomans, a una cuadra del bulevar López Riesgo, en la colonia Altares, al sur de Hermosillo.

Elementos de la Policía de Tránsito Municipal acudieron la tarde de este lunesal lugar de los hechos para realizar el peritaje correspondiente y asegurar la zona, de acuerdo con información proporcionada por la corporación.

Según los agentes, el conductor perdió el control del automóvil tipo sedán y terminó proyectándose contra la estructura perimetral.

Afortunadamente no se registraron personas lesionadas en el percance.

Con información de Cristian Ruiz.