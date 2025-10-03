Una Dodge Grand Caravan chocó contra una vaca en el kilómetro 12 de la carretera Hermosillo-Bahía de Kino, dejando dos personas lesionadas y un animal malherido.

La tarde-noche de este viernes 3 de octubre, alrededor de las 19:00 horas, se registró un accidente vial en el kilómetro 12 de la carretera que conecta a Hermosillo con Bahía de Kino.

De acuerdo con los primeros reportes, una camioneta Dodge Grand Caravan de color blanco impactó contra una vaca que caminaba sobre la vía, lo que provocó que dos personas resultaran lesionadas. Ambas fueron trasladadas a recibir atención médica en ambulancias de la Cruz Roja.

En el lugar también acudieron elementos de Bomberos y de la Policía Municipal, quienes brindaron apoyo en el sitio y controlaron la circulación mientras se realizaban las labores de auxilio.

El animal quedó herido sobre la cinta asfáltica, consciente pero con severas dificultades para levantarse. Conductores que transitaban por la zona señalaron que el cruce de ganado es frecuente en ese tramo carretero, el cual carece de iluminación, lo que incrementa el riesgo de percances durante la noche.

Las autoridades no detallaron la identidad ni la condición de salud de las personas lesionadas, pero confirmaron que fueron atendidas de inmediato y trasladadas a un hospital de la capital sonorense.