Chofer de transporte de Hermosillo se viraliza en TikTok
En uno de los videos aparece cantando junto a otro pasajero el tema ‘Sin Ti’ de Edición Especial.
Un conductor de transporte público de Hermosillo se ha viralizado en redes sociales por grabar videos de su día a día como operador.
Dan Zuñiga (danzg1234), cómo se hace llamar en su cuenta de Tik Tok, comparte videos donde aparece cantando y exponiendo situaciones que ocurren durante su jornada laboral.
Uno de los videos que cuenta con más de 20 mil reproducciones en la plataforma digital de origen chino, aparece conduciendo y cantando junto a otro pasajero la canción ‘Sin Ti’ de Edición Especial.
“Imagínate estar en Rusia y no poderte subir a mi camión y cantar conmigo jaja”, señala en un video.
El video ha sido tomado de manera positiva por diversos hermosillenses que a diario utilizan este medio de transporte.
“Que ruta eres yo me subo contigo a hacer conciertos”, “Cámbiese a la 18 pa hacerle segunda”, “Cosas que ocupo en la 17 express y no lo sabía”, “Lugares donde me hubiera gustado estar”, “En que Hermosillo es eso? Me toca subirme con puro chofer margaro”, son algunos de los comentarios.