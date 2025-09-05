En Hermosillo, un conductor de DiDi devolvió en la madrugada la laptop que una pasajera había olvidado en su vehículo.

En Hermosillo, un conductor de la plataforma DiDi fue reconocido públicamente en redes sociales por devolver una computadora portátil que una pasajera olvidó en el asiento de su automóvil.

De acuerdo con la publicación realizada en un grupo de Facebook, la joven relató que tras un viaje nocturno no se percató de que había dejado su laptop en el vehículo. Horas después, durante la madrugada, el conductor —identificado como Jesús— acudió a su domicilio para entregársela.

“Muchas gracias Jesús, que todo lo bueno se te regrese multiplicado”, escribió la usuaria en su mensaje, lo que generó comentarios de reconocimiento.

Reacciones en redes sociales

La publicación se volvió viral y provocó opiniones divididas. Algunos internautas consideraron que el conductor merecía una propina por su acción:

“Merecía una buena propina, qué mal de tu parte en no ofrecerle ninguna remuneración”, comentó un usuario.

Otros defendieron que los actos de honestidad no requieren compensaciones económicas:

“La gente de buen corazón no ocupa propinas (…) la recompensa llega de una u otra manera”.

También se sumaron mensajes de aliento, destacando la importancia de ejemplos positivos de confianza ciudadana:

“Más personas como él ”, escribió otra usuaria.

El gesto del conductor no solo permitió la recuperación de un objeto de valor, sino que también abrió un debate en la comunidad digital sobre la honestidad, la gratitud y la confianza en los servicios de transporte.