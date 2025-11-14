Aseguran protocolos de Protección Civil en estancias infantiles de Hermosillo
Tras incidentes recientes como el incendio en una tienda Waldo’s, la Asociación Nacional de Estancias Infantiles en Sonora iniciará una jornada informativa
La Asociación Nacional de Estancias Infantiles en Sonora iniciará una jornada informativa en distintos parques de Hermosillo para sensibilizar a la población sobre la importancia de actuar ante emergencias, esto tras los recientes sucesos como el incendio registrado en la tienda Waldo’s.
Lizeth Villalobos López, presidenta del organismo, adelantó que durante estas actividades se ofrecerán charlas sobre cómo responder ante situaciones de riesgo, entre ellas explosiones, incendios, balaceras, inundaciones y sismos.
“Vamos a compartir estos protocolos de manera directa con la ciudadanía. Incluso podremos realizar ejercicios prácticos para que todos aprendamos qué hacer frente a una contingencia. No solo hablamos de incendios: también puede presentarse una balacera o un sismo”, señaló.
Villalobos López indicó que se difundirán 25 protocolos de Protección Civil y que actualmente se evalúa cuáles serán las plazas y parques donde se llevarán a cabo las sesiones.
Subrayó, además, que los 35 centros infantiles afiliados a la asociación en Sonora operan con normalidad y ninguno se encuentra suspendido por incumplir medidas de Protección Civil.