Un transformador subterráneo generó un fuerte zumbido en el cruce de Morelia y Guerrero, lo que llevó al cierre de calles

La mañana de este lunes, comerciantes del Centro de Hermosillo alertaron sobre un fuerte sonido que provenía de un transformador subterráneo en el cruce de las calles Morelia y Guerrero. La situación movilizó a elementos de Tránsito Municipal, quienes cerraron el paso vehicular y peatonal como medida preventiva.

Según empleados de locales cercanos, el transformador emitía un zumbido desde el pasado 1 de noviembre, día en que ocurrió la explosión en Waldo's, a dos cuadras del punto.

Cierran paso a vehículos y peatones

Detallaron que el sonido se intensificó alrededor de las 11:40 horas de este lunes, por lo que se reportó a las autoridades. Al sitio arribaron trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), quienes atendieron el reporte de los dueños de negocios y empleados de la zona.

Inicialmente, Tránsito Municipal acordonó solo unos metros alrededor del transformador, pero unos 30 minutos después ampliaron el perímetro debido al número de curiosos que se acercaban.

Los presentes fueron retirados del área para evitar riesgos, sin embargo, comerciantes señalaron que no se les informó si era necesario cerrar temporalmente sus establecimientos.

Trabajadores de la CFE indicaron que aún no podían precisar cuánto tiempo tomarían los trabajos, por lo que se desconoce hasta cuándo permanecerá cerrado el cruce de Morelia y Guerrero.

La CEPC ha mantenido recorridos constantes en el Centro desde la tragedia que dejó 24 personas sin vida, lo que ha derivado en cierres temporales de algunos comercios para verificar el cumplimiento de protocolos de seguridad.

Hasta el cierre de esta nota, el incidente no había escalado y se espera información oficial más detallada por parte de las autoridades.