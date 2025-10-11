La Cena Maridaje 2025 es una una velada con causa y solidaridad por la niñez.

La Fundación Don Juan Navarrete invita a la Cena Maridaje 2025, un evento con causa que busca combinar el gusto gastronómico con la generosidad y el compromiso hacia la niñez hermosillense.

La velada tiene como objetivo principal recaudar fondos para apoyar a niños y niñas en situación de vulnerabilidad alimentaria.

El evento se llevará a cabo el próximo 15 de octubre, a partir de las 20:00 horas, en el restaurante Sal de Jade.

Miriam Salas, directora de la fundación, hizo un llamado a la comunidad para sumarse a la causa y apadrinar a un niño mediante su asistencia al evento.

“ La invitación está abierta para que cualquier persona pueda apadrinar el desayuno de un niño durante un mes y medio; eso es lo que significará la compra de cada boleto ”, explicó Salas, quien destacó que, gracias a la participación de los asistentes y aliados, se beneficiará a aproximadamente 130 niñas y niños durante esta actividad.

Durante la cena, los asistentes podrán disfrutar de un menú de cuatro tiempos, acompañado de un maridaje que realza los sabores de cada platillo, brindando así una experiencia culinaria única mientras se contribuye a una causa solidaria.

Costo del boleto y cómo adquirirlo

El costo del boleto es de mil 500 pesos, y las personas interesadas pueden adquirirlos o conocer más sobre la fundación a través de sus redes sociales en Facebook (Fundación Navarrete), Instagram (@fundacion_navarrete), o comunicándose al teléfono 6621 56 47 57.

Actualmente, la Fundación Don Juan Navarrete atiende a 260 niñas y niños en sus centros de integración familiar, ubicados en Hermosillo y Bahía de Kino, proporcionando programas de apoyo alimentario, educativo y social. Con este tipo de eventos, la fundación busca fortalecer sus programas y seguir brindando oportunidades a la infancia más vulnerable de la región.