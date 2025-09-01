Uno de los momentos más concurridos fue la convivencia con Octavio Rojas, quien firmó autógrafos, posó para fotografías y compartió anécdotas con familias hermosillenses.

El centro histórico de Hermosillo se convirtió este domingo en un espacio de cultura y convivencia con la edición 313 de la Vía Activa, que tuvo como invitado especial al actor de doblaje Octavio Rojas, voz de personajes como el gallo Claudio, Po de Kung Fu Panda y papeles en Los Simpson y Toy Story.

En esta ocasión se promovió la oferta académica de la ciudad, con la participación de instituciones educativas que dieron a conocer sus programas y servicios a jóvenes y familias interesadas.

La Vía Activa se llena de danza y folklore con bailables regionales y la Expo Estudiantil 2025.



El Ayuntamiento instaló un módulo de la campaña 'Dando y Dando', donde ciudadanos entregaron donativos de útiles escolares a cambio de descuentos en el pago de predial y multas municipales, con el objetivo de apoyar a estudiantes que lo requieren.

La jornada fue gratuita y abierta a la comunidad, consolidando a la Vía Activa como un espacio dominical que combina cultura, educación, entretenimiento y promoción de valores.