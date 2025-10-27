La manifestación comenzó a las 17:30 horas en el bulevar Gómez Farías, esquina con Justo Sierra, avanzó por el bulevar Kino hasta el bulevar Morelos, continuó por la avenida Siete y concluyó en el plantel educativo.

Docentes, alumnos y exalumnas de la Secundaria Técnica General no. 1 Carlos Espinoza mejor conocida como 'La Prevo' participaron en una manifestación en conmemoración al 90 aniversario del plantel.

En el desfile participaron más de 20 contingentes, entre ellos carros alegóricos, y estudiantes de los diferentes talleres educativos como Diseño de Estructuras Metálicas y Carpintería e Industria de la Madera.

Enrique Corral Castro, director del plantel, expresó manifestó su entusiasmo por la actividad que reunió a decenas de ex alumnos, directivos y alumnos, además señaló representa el inicio de una serie de actividades por el aniversario.

“Hemos reunido desde actividades educativas, ex alumnos, alumnos, en este 90 aniversario y que mejor que con esta convocatoria colorida, una gran variedad de carros alegóricos. Este día es parte de los festejos y muy importante representa el arranque de las actividades por el 90 aniversario de La Prevo” , explicó.

A lo largo de la semana se realizarán diversas actividades conmemorativas por el aniversario, entre ellas conferencias con la participación de exalumnos, así como eventos artísticos y culturales. Las jornadas se desarrollarán de 10:00 a 12:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas, y culminarán el 31 de octubre con una ceremonia que reunirá a exalumnos, docentes y estudiantes, durante la cual se develará una placa conmemorativa en la cancha principal.