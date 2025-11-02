La Arquidiócesis de Hermosillo habilitó servicios de orientación espiritual, psicológica y tanatológica para los familiares de las víctimas del incendio del pasado sábado.

La Catedral Metropolitana de Hermosillo, en coordinación con la Arquidiócesis de Hermosillo, anunció la puesta en marcha de un programa de apoyo espiritual, psicológico y tanatológico para las familias afectadas por la explosión e incendio ocurridos el sábado 1 de noviembre en una tienda del centro de la ciudad.

A través de un comunicado, la Iglesia expresó su solidaridad con las víctimas y convocó a la comunidad hermosillense a unirse en jornadas de oración y acompañamiento gratuito, que se llevarán a cabo en el Salón Bravo, ubicado detrás de Catedral.

"El Señor está cerca de los quebrantados de corazón, y salva a los de espíritu abatido" , recordó la Arquidiócesis citando el Salmo 34:18, al invitar a los ciudadanos a extender el consuelo y la fe a quienes hoy sufren la pérdida de un ser querido.

El programa de apoyo contempla la atención de psicólogos, tanatólogos y grupos de duelo en modalidades presencial y virtual, además de un Centro de Escucha destinado a brindar orientación espiritual a las familias. Todos los servicios serán gratuitos.

Las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 662 400 6781 o a través de las redes sociales oficiales de la Catedral para recibir información y agendar su participación.

La Arquidiócesis reiteró que las puertas de la Catedral estarán abiertas "para acompañar desde la fe a quienes enfrentan el dolor", e hizo un llamado a la comunidad a mantenerse unida en oración y solidaridad.