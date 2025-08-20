La primera entrega se realizó en la sucursal Vado del Río, y las entregas continuarán en los días subsecuentes.

Con el propósito de reconocer el esfuerzo académico de niñas y niños de primaria con promedios de 9.5 o más en el ciclo escolar recién concluido, Casa Ley inició el martes la entrega de paquetes escolares gratuitos a través de su tradicional programa 'Ley Recompensa Tu Estudio', el cual se ha mantenido vigente por más de tres décadas.

Durante el evento realizado en la sucursal Ley Vado del Río, en Hermosillo, la gerente de Publicidad y Relaciones Públicas de Casa Ley, Ana Cecilia Riestra Urrea, explicó que este programa busca motivar a los estudiantes y apoyar a los padres de familia al inicio del ciclo escolar.

“El día de hoy estamos aquí en Ley Vado del Río en el evento Ley Recompensa Tu Estudio, es un evento que tiene más de 30 años que se lleva a cabo donde Casa Ley premia a los niños que a nivel primaria tuvieron un promedio de 9.5 o más en el ciclo escolar que recién terminó” , comentó.

Detalló que la convocatoria estuvo abierta para todos los grados de primaria, tanto en escuelas públicas como privadas, sin importar la institución de procedencia. Los requisitos fueron simples: presentar copia de la boleta de calificaciones y la CURP. El registro se realizó en línea y posteriormente cada familia validó su participación en la tienda más cercana a su domicilio.

En total, 27 mil 500 paquetes escolares se entregarán en diferentes estados, de los cuales siete mil corresponden a Sonora. “Ellos llevan el proceso de registrarse en la tienda que les quede más cercana a su domicilio. La tienda les valida los datos y les autoriza su paquete. Son 27 mil 500 paquetes escolares gratuitos que se están regalando en esta ocasión, en total compañía, y aquí en Sonora son 7 mil paquetes” , puntualizó Riestra Urrea.

La primera entrega se realizó en la sucursal Vado del Río, y las entregas continuarán en los días subsecuentes. “Los padres de familia tienen para ir a la tienda donde se inscribieron a recoger su paquete escolar. El evento empieza en punto de las 4:00 y con su talón que fueron ya recibidos de su paquete, con ese pasan, se les cuelga una medalla, se les toma la foto, se entrega su paquete escolar y listo” , explicó.

Además, la dinámica incluye la entrega de una medalla de 'Alumno Ejemplar' a cada beneficiario, como una forma de motivar a los estudiantes . “Es una medalla de alumno ejemplar, básicamente lo que buscamos es motivarlos para que sigan estudiando y sigan sacando buenas calificaciones o ayudar al padre de familia un poquito en el bolsillo, con lo que es los útiles escolares” , expresó la representante de Casa Ley.

El evento contó con la presencia de autoridades de la empresa, entre ellos Juan Manuel Ley Bastidas, presidente y director general de Casa Ley; Felipe Illescas, director de la zona Sonora; Miguel Hidalgo, gerente de distrito de las tiendas en Hermosillo, y Luis Alberto Gómez, gerente anfitrión de la sucursal Vado del Río.

En su intervención, el presidente y director general de Casa Ley, Juan Manuel Ley Bastidas, destacó la importancia de mantener esta tradición que reconoce a la niñez y a las familias que hacen un esfuerzo por la educación . “La felicidad de los niños no tiene precio, me da mucho gusto también que gracias al apoyo que hemos recibido todos estos años de nuestros proveedores, podamos con 32 años consecutivos seguir premiando el esfuerzo de las niñas y de los niños” , manifestó.

Y para finalizar el evento y proceder a la entregar de paquetes, el presidente Juan Manuel, pidió a los niños que dieran un grito fuerte, agradeciendo a los papás, por lo que a la cuenta de tres más de 300 niños gritarnos “Muchas Gracias” .

Con esta iniciativa, Casa Ley reafirma su compromiso de impulsar la educación y reconocer la excelencia académica de los estudiantes, al mismo tiempo que brinda un apoyo directo a las familias al inicio del ciclo escolar.