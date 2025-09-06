Como cada año, se partió el tradicional pastel gigante de 12 metros de largo.

Este sábado 6 de septiembre dieron inicio los festejos por el 71 aniversario de Casa Ley, empresa sinaloense fundada en 1954, que ha logrado convertirse en parte esencial de la vida cotidiana de miles de familias en el noroeste del país.

Como cada año, el punto de partida de la celebración fue el tradicional corte del pastel gigante de 12 metros de largo, tradición que llega a su edición número 23 y que congregó a cientos de personas en un ambiente festivo.

La ceremonia se llevó a cabo de manera simultánea en 12 ciudades, entre ellas Culiacán, Mexicali, Los Mochis, Tepic, León, Mazatlán, Tijuana, La Paz, Guamúchil, Durango, Obregón y Hermosillo, donde el evento se realizó en Ley Plaza Sahuaro a las 2:00 de la tarde.

El festejo en la capital de Sonora estuvo lleno de color y convivencia, con familias completas, niños y adultos disfrutando de hot dogs, tamales, sándwiches, refrescos, leche de distintos sabores, limonadas y botanas. Entre risas, música y ambiente de comunidad, los asistentes compartieron el emblemático pastel y aprovecharon las promociones especiales que forman parte de la tradición de esta empresa.

Casa Ley reiteró que este aniversario es una forma de agradecer la preferencia de sus clientes, manteniendo su compromiso de ofrecer siempre los mejores productos al mejor precio.

Con siete décadas de historia, la compañía mantiene viva una de las celebraciones comerciales más esperadas de la región, convirtiéndose en un evento que no solo celebra a la empresa, sino también a las familias que la han acompañado desde 1954.