El 2 de noviembre se realizará en Hermosillo la primera edición de la carrera “Corre con tus recuerdos”, organizada por Funepet con apoyo de autoridades y asociaciones de protección animal.

El próximo 2 de noviembre se llevará a cabo la primera edición de la carrera “Corre con tus recuerdos”, un evento deportivo y familiar organizado por Funepet con el objetivo de promover la convivencia y apoyar a asociaciones dedicadas al cuidado animal.

El propietario de Funepet, Germán Blanco Roa, dio la bienvenida a la iniciativa durante la presentación del evento.

La directora del Instituto Municipal de Cultura y Arte (IMCA), Marianna González Gastélum, señaló que se trata de un proyecto que une deporte, cultura y bienestar social. A su vez, el titular del Instituto Municipal de Protección y Bienestar Animal, David Palafox Zelaya, destacó que este tipo de actividades fortalecen la participación ciudadana en problemáticas como la sobrepoblación de animales sin hogar.

En cuanto a la logística, Alan Trejo, director de Trizon Timing, explicó que la carrera tendrá dos rutas: una de 2.5 kilómetros y otra de 5 kilómetros, con salida y meta en el Parque Madero. Los corredores deberán presentarse desde las 6:00 de la mañana; la salida oficial está programada para las 7:00 horas.

Las inscripciones ya están abiertas con un costo de 250 pesos, que incluye playera conmemorativa, dorsal y medalla. La entrega de kits se realizará el 1 de noviembre en el Instituto Sonorense de la Juventud, de 10:00 a 16:00 horas.

La premiación contempla 2,000 pesos para el primer lugar, 1,500 para el segundo y 500 para el tercero, tanto en rama femenil como varonil. También se reconocerá a la mejor mascota disfrazada.

En representación de las asociaciones beneficiadas, Kenia Tellaeche, de Manada Invisible, explicó que lo recaudado será destinado a esterilización y cuidado de animales rescatados.

Por su parte, Rebeca Valenzuela Álvarez, directora del Instituto Sonorense de la Juventud, convocó a las familias hermosillenses a sumarse y señaló que el gobernador Alfonso Durazo incrementó la bolsa de premios para incentivar la participación.

El evento busca consolidarse como una tradición anual en la capital sonorense, combinando deporte, cultura y conciencia sobre la tenencia responsable de mascotas.