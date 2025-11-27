Juan Pablo McLaurin reconoció el nivel culinario de los participantes y destacó el crecimiento de Carnes MC desde su llegada a Hermosillo en 2024.

La pasión por la parrilla y el compromiso social se unieron en el evento con causa Cocineros de Fuego, organizado por la Fundación Ganfer en Hermosillo. Entre los participantes destacó Carnes MC, distribuidora local que ha apostado por elevar la calidad de la proteína en el estado.

Juan Pablo McLaurin, del área de ventas de Carnes MC, expresó su agradecimiento por formar parte de un encuentro que reunió a talentos culinarios de la ciudad para apoyar la causa. Señaló que la calidad de los equipos fue sobresaliente: "Todos son unos profesionales, la verdad. Ni a cuál irte. Nadie ha defraudado al público" .

Durante la jornada, Carnes MC presentó una selección premium de cortes para degustación, como papada de puerco, diezmillo y filete de cabrería. Además de sus productos, la empresa resaltó el trabajo de su equipo culinario, al que describieron como “un grupo de gente apasionada por la parrilla”.

El staff estuvo conformado por Sebastián Rocha, Daniel Preciado y Orlando Urquijo, quienes atendieron al público a lo largo del evento.

Al evaluar el ambiente gastronómico, McLaurin destacó que el sabor regional estuvo presente en cada preparación: "El paladar, el sabor, la esencia de Sonora está representada en cada uno de estos platillos el día de hoy" .

Carnes MC es una empresa de reciente creación que inició operaciones en Hermosillo en 2024. Surgió al identificar una oportunidad ante el alto consumo de proteína de res y otras carnes en la región. Su calidad, explicó McLaurin, parte del uso de producto local acompañado de opciones externas cuando se requiere.

"La calidad que tenemos es que manejamos la calidad sonorense y la enaltecemos, claro que sí" , afirmó. Sin embargo, señaló que su principal diferenciador es el servicio al cliente: "Nos preocupamos por tener la camiseta puesta por nuestros clientes" .

La empresa confirmó que trabaja con distintas importadoras para complementar su oferta. De cara al futuro, Carnes MC está fortaleciendo su estructura operativa mediante contrataciones estratégicas. Recientemente se incorporaron Orlando y Moisés, "parrilleros de muy alto nivel" , para robustecer al equipo y mejorar su capacidad de servicio.

La distribuidora ofrece proteínas de res, puerco y pollo, orientadas a minisúpers, abarrotes, parrilleros y taqueros. Para quienes busquen adquirir sus productos, la empresa invitó a contactarlos directamente al número 6622 884754.