El evento busca promover la detección temprana del cáncer de mama, hábitos saludables y rendir homenaje a mujeres que han enfrentado la enfermedad.

En el marco del Mes de la Concientización sobre el Cáncer de Mama, este sábado se llevó a cabo la 11ª edición de la Caravana por la Vida en Hermosillo, organizada por Grupo Médico San José, con la participación de más de 500 automóviles particulares y de empresas, ciclistas y motociclistas.

Desde antes de las 8:00 horas, los contingentes se reunieron frente a las instalaciones de la Agencia Kia Morelos, desde donde dio inicio el recorrido que concluyó en el Hospital San José. El evento tuvo como propósito promover la detección oportuna del cáncer de mama, fomentar hábitos saludables y fortalecer, además de rendir homenaje a mujeres que han enfrentado esta enfermedad.

Por su parte, Luis Eduardo García Lafarga, director Médico de Hospital San José Hermosillo, mencionó que esta actividad tiene el objetivo concientizar sobre la importancia de la auto exploración, detección oportuna y atención ginecológica.

“ La décimo primer Caravana de trata de sensibilizar a la gente sobre su propio cuidado de la salud, el cáncer de mama hoy se detecta primero por la mujer pero la idea es que se estimule la auto exploración, la visita con su ginecólogo o médico de confianza de tal manera que se detecta a tiempo la enfermedad ”, comentó.

Paloma Román, jefa de Mercadotecnia de Grupo Médico San José Sonora, destacó la importancia de realizar la décimo primara edición en la capital, como una muestra del compromiso que tiene el Hospital con promover la prevención y la detección oportuna del cáncer.