Médico hermosillense en pelea de ‘Canelo Álvarez' vs John Ryder

El combate se llevará a cabo el próximo 6 de mayo en Guadalajara, Jalisco.

La función del 6 de mayo que protagonizarán Saúl “Canelo” Álvarez (58-2- 2, 39 KO’s) y el británico John Ryder (32-5, 18 KO’s) en el Estadio Akron, de Guadalajara, tendrá presencia hermosillense, ya que Ricardo Monreal fue invitado como coordinador médico del evento.

La cartelera pondrá en juego cetros del Consejo Mundial de Boxeo en dos categorías, destacando los que están en poder del multicampeón mexicano: CMB, FIB, OMB y AMB en la división de los Supermedianos.

También se disputará la pelea entre Julio César “Rey” Martínez y RonalBatista, en la que el ganador se quedará con el cinturón peso Mosca del organismo verde y oro.

Esta función será una de las más grandes del boxeo mexicano, que espera un lleno total en el estadio del Rebaño Sagrado, con un total de 56 mil aficionados.

Ante la relevancia de este evento en el pugilismo mexicano y a nivel internacional, Ricardo Monreal se siente honrado y espera brindar la mayor seguridad de Saúl Álvarez, John Ryder y todos lo pugilistas que estarán presente en la velada de campeonato.

“ Desde la época de Julio César Chávez no había una pelea tan importante en México como esta, hay muchos detalles que la gente no conoce y son los que tenemos que coordinar, por lo que me siento muy honrado de que se me haya tomado en cuenta para este puesto ”, indicó el doctor.

Ricardo Monreal se desempeña como secretario de seguridad en el boxeo a nivel mundial en el CMB, y entre sus funciones en ésta estarán las revisiones médicas antes y después de la pelea; la ceremonia de pesaje previa y en la arena; los exámenes antidopaje, entre otras tareas.

Además, será el encargado de brindar consejo al referi sobre la continuidad en la pelea de un boxeador en caso de sufrir una lesión grave.