El H. Ayuntamiento de Hermosillo anunció la cancelación del Festival del Globo, que estaba programado para los días 7, 8 y 9 de noviembre, como muestra de solidaridad con las familias afectadas por la reciente tragedia ocurrida en una tienda del centro de la ciudad.

En un comunicado, el gobierno municipal expresó su “compromiso con el respeto, la sensibilidad y la empatía hacia las y los hermosillenses en este momento tan difícil”.

Apoyo a las víctimas

El Ayuntamiento indicó que, a través del DIF Hermosillo, continuará brindando acompañamiento a las familias afectadas, ofreciendo apoyo psicológico y emocional a quienes lo necesiten. Esta atención se dará en coordinación con las instituciones correspondientes, con el objetivo de garantizar una asistencia integral.

El gobierno local agradeció la comprensión de la ciudadanía y de todas las personas involucradas en la organización del festival, reiterando que la prioridad es cuidar y acompañar a la comunidad en los momentos más difíciles.