A seis días del incendio en Waldo’s Centro, Canacope Hermosillo afirma que las inspecciones a comercios son esporádicas y que los requisitos para la licencia de funcionamiento implican costos de 20–50 mil pesos. Piden rigor y acompañamiento.

A seis días del incendio en la tienda Waldo’s del Centro, la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope) Hermosillo advirtió que las inspecciones municipales a negocios “son raras” y que obtener la licencia de funcionamiento implica costos de entre 20 y 50 mil pesos, por lo que pidió rigor en la verificación y apoyo para regularizar giros rezagados.

Así lo dijo hoy Martín Salazar Zazueta, presidente de Canacope Hermosillo, en entrevista con Expreso 24/7 con Marcelo Beyliss

Salazar señaló que el pequeño comercio es vulnerable para asumir de contado los estudios requeridos —planos estructurales y eléctricos, uso de suelo, dictámenes de seguridad y programa interno de protección civil, licencia ambiental—, lo que retrasa el cumplimiento. Indicó que en el Centro “se ha notado menor movimiento” pese a ser temporada alta previa a El Buen Fin y diciembre, con afectación en ventas.

¿Qué acciones se están tomando tras el incendio en Waldo’s?

El dirigente explicó que Canacope y el Ayuntamiento sostenían mesas para facilitar la regularización y “cómo sí” obtener licencias cuando ocurrió la tragedia. Anticipó que, tras el dictamen de Fiscalía, el municipio “se pondrá más estricto” y la Cámara continuará el acompañamiento para que “todo negocio tenga su licencia de funcionamiento”.

El siniestro del sábado 1 de noviembre en Waldo’s dejó víctimas mortales y lesionados; la causa oficial se determinará en el dictamen pericial de Fiscalía. Canacope estima entre 1,300 y 1,400 afiliados en el municipio, dentro de un universo aproximado de 30,000 negocios formales en Hermosillo.



