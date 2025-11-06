Canacintra y Protección Civil unen esfuerzos para capacitar a empresas en prevención y respuesta ante emergencias en Hermosillo.

Con el objetivo de prevenir accidentes laborales y fortalecer la cultura de la seguridad industrial en Hermosillo, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) reforzará la capacitación en materia de Protección Civil entre las empresas afiliadas, informó su presidente, Juan Álvaro Corral Aguirre.

Señaló que, a raíz del reciente incidente ocurrido en un comercio del Centro de la ciudad, la organización trabaja en la formalización de un convenio con la Coordinación Estatal de Protección Civil para impartir cursos de prevención y respuesta ante emergencias, dirigidos tanto a empleadores como a trabajadores.

"Estamos creando convenios con las autoridades para capacitar a las empresas y tratar de evitar ese tipo de tragedias que no deben repetirse" , puntualizó Corral Aguirre, al destacar que la colaboración entre el sector privado y el gobierno es clave para garantizar la integridad de las personas.

El dirigente explicó que los talleres estarán enfocados en protocolos de evacuación, uso de extintores, manejo de materiales peligrosos y respuesta inmediata ante siniestros, con el propósito de que cada centro laboral cuente con personal preparado para actuar en situaciones de riesgo.