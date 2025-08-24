David Mendoza Rivas, coordinador de CECOP, detalló que se renovarán los campos deportivos, tanto para adultos como infantiles.

El Consejo de Concertación para la Obra Pública (CECOP) anunció la rehabilitación de los espacios deportivos en el Bosque Urbano La Sauceda, con una inversión estimada de hasta 35 millones de pesos, con el fin de mejorar la infraestructura y garantizar áreas más seguras y funcionales para las familias hermosillenses.

David Mendoza Rivas, coordinador de CECOP, detalló que se renovarán los campos deportivos, tanto para adultos como infantiles, ya que esta es la única zona del municipio que cuenta con instalaciones destinadas específicamente a la práctica deportiva de la niñez.

“Vamos a entrarle a los campos de futbol infantiles frente a La Sauceda, a un costado de las vías, son los campos que queremos rehabilitar y convertir en una unidad deportiva digna; son campos deportivos tanto para adultos como para niños” , expresó.

Agregó que los detalles del proyecto se darán a conocer en la próxima sesión del consejo de CECOP para su aprobación, y precisó que la inversión proyectada oscila entre los 30 y 35 millones de pesos.

Finalmente, Mendoza Rivas subrayó la importancia de crear espacios dignos y seguros para el sano esparcimiento de la infancia, así como para la práctica de sus actividades deportivas, especialmente en un sector de la ciudad que concentra gran afluencia de visitantes.