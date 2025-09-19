El alcalde Antonio Astiazarán informó que el programa Camina Segura, con 100 trayectos iluminados y equipados con Wi-Fi, cámaras y botones de alerta, ha reducido hasta en 90% las llamadas de emergencia en Hermosillo.

El presidente municipal de Hermosillo, Antonio Astiazarán, afirmó que la ciudad gobierna con perspectiva de género a través de programas como Camina Segura, mediante el cual se han iluminado 100 corredores peatonales para proteger a las mujeres y garantizarles mayor tranquilidad.

Cada trayecto cuenta con conexión Wi-Fi gratuita, cámaras de vigilancia y botones de alerta ciudadana enlazados directamente a la policía municipal.

"Gracias a Camina Segura hemos logrado reducir hasta en un 90% las llamadas de emergencia en los puntos donde se han instalado estos corredores", señaló el alcalde.

El munícipe informó que la empresa Grupo Collectron fue la primera en firmar un convenio con el ayuntamiento para instalar un corredor en La Choya, con el objetivo de proteger a sus trabajadoras.

“Estoy seguro de que después serán muchas más las empresas que se sumen a esta iniciativa para fortalecer la seguridad de las mujeres”, agregó Astiazarán.

Nuevos elementos

El alcalde destacó que más de 200 nuevos elementos de la policía municipal se han incorporado a las labores de vigilancia y proximidad, y que próximamente se integrarán otros 30 más.

De acuerdo con datos recientes del INEGI, Hermosillo es la capital del país que más redujo la percepción de inseguridad en los últimos cuatro años. Además, el municipio registra la tasa de prevalencia delictiva más baja de los últimos años y el nivel de confianza más alto hacia la policía municipal.

Astiazarán reconoció públicamente a los elementos de seguridad de Hermosillo por su labor diaria y reiteró que la estrategia de proximidad social continuará siendo clave para mantener la confianza ciudadana y consolidar la reducción de la inseguridad.