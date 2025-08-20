El encargado del establecimiento, Ernesto Navarro Gómez, explicó que actualmente se planea beneficiar a entre 25 y 30 alumnos en este semestre, aunque el número puede aumentar dependiendo de las aportaciones que se sumen.

Con el objetivo de apoyar a estudiantes foráneos que enfrentan dificultades económicas durante su estancia en la Universidad de Sonora, la Cafetería Navarro mantiene desde hace varios años una iniciativa de becas alimenticias que consiste en otorgar comidas diarias completas a jóvenes que lo necesiten.

El encargado del establecimiento, Ernesto Navarro Gómez, explicó que actualmente se planea beneficiar a entre 25 y 30 alumnos en este semestre, aunque el número puede aumentar dependiendo de las aportaciones que se sumen.

“Son 15 alumnos los que vamos a becar, pero a raíz de que empiezan a llegar muchos chamacos, pues le subimos. Hemos llegado a pegarle hasta los 70 becados, ahorita yo calculo que pudiéramos becar a lo mejor unos 25, a lo mejor hasta los 30” , señaló.

La dinámica de apoyo no solo incluye a la cafetería, ya que otros docentes también participan . “Por ejemplo, acá en Enfermería hay maestros que becan alumnos de ahí y hablan con nosotros. Nosotros les damos la chanza de que nos paguen el total de la comida del semestre en pagos y a ellos becan a los alumnos ahí” , explicó.

La beca consiste en una comida completa con refresco al día, con un menú previamente diseñado por el establecimiento. “El refresco puede ser el que ellos quieran. Nosotros les hacemos un menú de las comidas para no batallar mucho; que escojan entre 20 comidas que manejamos, no son las más baratas, son las más populares, para que ellos decidan rápido” , detalló.

Respecto a los requisitos para acceder al apoyo, Navarro aclaró que se solicita únicamente el kardex y un escrito en el que los alumnos expliquen su necesidad de recibir la beca. “Pedimos el cardex no para ver las calificaciones, sino para estar seguros que están cursando en la Uni. También les pedimos un escrito de por qué creen que necesitan la beca, eso no lo hacemos con el afán de hacerlos sentir mal, sino para darnos cuenta quién realmente la necesita” , comentó.

El responsable de la cafetería explicó que la iniciativa nació de su propia experiencia como estudiante foráneo. “Yo también fui foráneo en su momento, yo también llegué a ser estudiambre aquí en la Uni. Sé lo que se batalla para comer en una cafetería o tener que esperar a llegar a tu casa para comer. Muchas veces son malpasadas, y como yo siempre les he dicho: las letras no se entran cuando se tiene hambre, y eso es lo que queremos hacer nosotros” , expresó.

Además, relató que la idea surgió al ver la necesidad de los estudiantes en el día a día. “Aquí nos damos mucho cuenta cuando los alumnos llegan, ven el menú y empiezan a contar su dinero, y hay veces que no se acaba. Todo nació a raíz de eso, de decir: vamos a apoyar a los que tengan más necesidad, sobre todo a los foráneos” , dijo.

Navarro reconoció que la iniciativa ha generado algunas críticas en redes sociales por enfocarse únicamente en estudiantes que vienen de fuera de Hermosillo, sin embargo, defendió que la prioridad debe ser ese sector. “No faltó quién criticó que los de aquí también tienen necesidades. Yo sinceramente me atrevo sin temor a equivocarme a decir que eso no es cierto. Las necesidades de un foráneo son mucho más elevadas que alguien que vive aquí” , aseguró.

Agregó que esta diferencia radica en que los jóvenes locales cuentan con el respaldo de su familia y vivienda propia, mientras que los foráneos deben solventar gastos de renta, transporte y alimentación. “No puedes comparar la necesidad de un foráneo con la de una persona de aquí local” , recalcó.

La Cafetería Navarro tiene ya entre cuatro y cinco años otorgando becas alimenticias a estudiantes, con un sistema que busca dar oportunidad a más jóvenes cada semestre.