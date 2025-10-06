El sujeto, identificado como Raúl Crispín ‘N’, de 38 años de edad, fue detenido en un domicilio ubicado sobre la avenida De los Fresnos, en Hermosillo.

Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) capturaron a un individuo durante un cateo en la colonia Amapolas, en Hermosillo, Sonora.

El sujeto, identificado como Raúl Crispín ‘N’, de 38 años de edad, fue detenido en un domicilio ubicado sobre la avenida De los Fresnos.

Durante dicha acción fueron asegurados un total de 17 envoltorios con metanfetamina que se encontraban al interior de la vivienda.

Amplio historial delictivo

Cabe señalar que Raúl Crispín cuenta con antecedentes penales por delitos de robo con violencia, robo agravado concurrente y robo a casa habitación, registrados en 2013 así como un registro por lesiones en 2024.

Finalmente, el imputado y la droga asegurada quedaron a disposición de la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común (AMPFC) para el inicio de las investigaciones correspondientes.