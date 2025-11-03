La Fiscalía de Sonora formuló imputación contra José Roberto 'N', de 18 años, por atropellar a una mujer y a su hija de tres años con un auto robado en la colonia Villa Verde.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) imputó a José Roberto 'N', de 18 años, por atropellar a una mujer y a su hija con un auto robado en la colonia Villa Verde.

Según la investigación, el 20 de octubre el joven conducía un Hyundai Sonata negro, modelo 2006, con reporte de robo desde el 18 de septiembre de 2025, cuando perdió el control y embistió a las víctimas sobre el bulevar Santa Inés, entre San Miguel y San Federico.

Después del impacto, abandonó el vehículo y huyó, dejando a madre e hija sin auxilio. La mujer sufrió fractura expuesta en el fémur izquierdo, lo que derivó en la amputación de la pierna y una incapacidad mayor a 15 días; la niña presentó laceraciones leves.

Agentes de la AMIC ejecutaron la orden de aprehensión el 30 de octubre en la misma colonia y lo pusieron a disposición del Ministerio Público.

En la audiencia inicial, el Juez validó la detención, se formuló imputación por lesiones agravadas, abandono de personas y posesión de vehículo robado, y se impuso prisión preventiva justificada mientras se define su situación jurídica.

La FGJE reafirmó su compromiso con la aplicación de la ley y la atención a víctimas de hechos de tránsito en Sonora.

Imputado José Roberto “N” por hechos de tránsito con lesiones graves y vehículo robado en Hermosillo



•Por los hechos en Villa Verde donde se presume embistió a una joven madre con su niña de 3 años



Hermosillo, Sonora, 3 de noviembre de 2025.- Como resultado de las acciones de… pic.twitter.com/jSUOzcDwf4 — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) November 4, 2025