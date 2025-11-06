El operativo se llevó a cabo en una vivienda ubicada sobre la calle Santa Guadalupe, donde las autoridades de seguridad lograron decomisar 13 envoltorios que contenían una sustancia granulada con características del ‘cristal’.

Brenda Marisol ‘N’, de 47 años de edad, fue detenida por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), durante un cateo en la colonia Villa Verde, en Hermosillo.

El operativo se llevó a cabo en una vivienda ubicada sobre la calle Santa Guadalupe, donde las autoridades de seguridad lograron decomisar 13 envoltorios que contenían una sustancia granulada con características del ‘cristal’.

La diligencia se realizó luego de trabajos de investigación relacionados con el combate al narcomenudeo.

La droga decomisada fue embalada y puesta a disposición del Agente del Ministerio Público del Centro de Operaciones Estratégicas (COE), junto con la ahora detenida.