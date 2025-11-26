El Cabildo de Hermosillo aprobó un presupuesto de más de 10 mil millones de pesos para 2026, sin incrementar impuestos municipales, buscando proteger la economía local.

En un esfuerzo por proteger la economía de las familias hermosillenses, el Cabildo de Hermosillo aprobó por mayoría calificada la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Ingresos 2026, que asciende a 10 mil 179 millones 333 mil 267 pesos, sin contemplar incrementos en impuestos municipales.

La decisión se tomó durante la sesión ordinaria encabezada por el alcalde Antonio Astiazarán Gutiérrez, donde se presentó el dictamen de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública.

El documento establece un manejo más eficiente de los recursos con el fin de sostener y mejorar servicios públicos esenciales como alumbrado, seguridad, recolección de basura y mantenimiento urbano.

De acuerdo con el dictamen, el proyecto financiero fue construido bajo criterios de responsabilidad y transparencia, al detallar claramente el origen de los ingresos previstos para el próximo año.

También se alinea con los planes Nacional, Estatal y Municipal de Desarrollo para garantizar que las políticas locales avancen en sincronía con metas de crecimiento económico y bienestar social.

Durante el debate, se destacó que Hermosillo ha logrado fortalecer sus finanzas al operar actualmente con un esquema de 70 por ciento de ingresos propios y 30 por ciento de participaciones y aportaciones, un cambio atribuido a la confianza ciudadana y al uso responsable de los recursos públicos.

Tras su aprobación en Cabildo, la Ley de Ingresos 2026 será enviada al Congreso del Estado de Sonora, donde continuará su proceso legislativo.