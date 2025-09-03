El joven de 19 años de edad fue visto por última vez el 17 de julio en la colonia Las Minitas, en Hermosillo.

La Comisión de Búsqueda de Personas Para el Estado de Sonora solicita la colaboración de la ciudadanía para la localización de Daniel Armando Valencia Rivera desaparecido en Hermosillo.

El joven de 19 años de edad fue visto por última vez el pasado 17 de julio en la colonia Las Minitas, en la capital sonorense.

Como señas particulares, tiene un tatuaje en el brazo izquierdo con la imagen de tres números 7, cicatriz en medio de las cejas de aproximadamente 1 centímetro, y un lunar cerca del codo derecho decoloración negro.

Otras de sus características son:

Piel: Moreno, claro.

Cabello: Castaño oscuro, corto, liso. Boca: Mediana, labios delgados. Ojos: Negros, medianos. Complexión: Delgada.

Estatura: 1.70 m. aprox.

Peso: 70 kg. aprox.

Para cualquier reporte, la Comisión de Búsqueda puso a disposición el número 6621424970, el correocomisiondebusquedasonora@sonora.gob.mx, y las redes sociales en Facebook y X como @ComisionSonora.