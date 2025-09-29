La joven, de 26 años de edad, fue vista por última vez el día 31 de julio de 2025 en Miguel Alemán, Comisaría perteneciente a la ciudad de Hermosillo.

La Comisión de Búsqueda de Personas Para el Estado de Sonora solicita la ayuda de la ciudadanía para la localización de Paula Guadalupe Molina Acosta, desaparecida en el Poblado Miguel Alemán.

La joven, de 26 años de edad, fue vista por última vez el día 31 de julio de 2025 en la Comisaría perteneciente a la ciudad de Hermosillo.

Como señas particulares, tiene tatuajes en el antebrazo derecho con la imagen de unos ojos y el nombre de ‘Alma’ así como otro en el hombro derecho con la imagen de la ‘Santa Muerte’.

Asimismo, en la pantorrilla izquierda tiene un tatuaje con la imagen de la ‘Santa Muerte’; en la parte inferior del hombro izquierdo otro con el nombre de ‘Leticia’; en el antebrazo izquierdo otro con ‘Pablo’; y finalmente uno en el pecho con unas letras no identificadas.

Características físicas:

Piel: Morena, clara.

Cabello: Castaño oscuro, mediano, liso.

Boca: Pequeña, labios delgados.

Ojos: Cafés, pequeños.

Complexión: Delgada.

Estatura: 1.55 m. aprox.

Peso: 54 kg. aprox.

Finalmente, se puso a disposición para cualquier reporte el número 6622297369, el correo comisiondebusquedasonora@sonora.gob.mx, y las redes sociales en Facebook y X (Antes Twitter) que se pueden encontrar como @Comision Sonora.