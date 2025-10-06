La joven, de 20 años de edad, fue vista por última vez el pasado 5 de octubre en la colonia Miguel Hidalgo.

La Comisión de Búsqueda de Personas Para el Estado de Sonora solicita la colaboración de la ciudadanía para la localización de Nataly Gracia Zapien, desaparecida en la ciudad de Hermosillo, Sonora.

La joven, de 20 años de edad, fue vista por última vez el pasado 5 de octubre en la colonia Miguel Hidalgo.

Como señas particulares, tiene un tatuaje en el brazo derecho con las imágenes de unas mariposas.

En el brazo izquierdo tiene un tatuaje con la fecha 20-12-2021, mientras que en su antebrazo izquierdo tiene otro con la imagen de la ‘Santa Muerte’. La joven además utiliza brackets.

Otras de sus características son:

Piel: Morena, clara.

Morena, clara. Cabello: Tinturado, largo, liso.

Tinturado, largo, liso. Boca: Pequeña, labios gruesos.

Pequeña, labios gruesos. Ojos: Cafés, medianos.

Cafés, medianos. Complexión: Delgada.

Delgada. Estatura: 1.63 m. aprox.

1.63 m. aprox. Peso: Sin datos.

Finalmente, se puso a disposición para cualquier reporte el número 6622297369, el correo comisiondebusquedasonora@sonora.gob.mx, y las redes sociales de Facebook y X (Antes Twitter) que se pueden encontrar como @Comision Sonora.