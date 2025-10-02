Mayrín Alejandra Mendivil Muñoz, de 14 años de edad, fue vista por última vez el día miércoles 1 de octubre en el ejido La Victoria, colonia El Chapingo, Hermosillo.

La Comisión de Búsqueda de Personas Para el Estado de Sonora solicita la colaboración de la ciudadanía para la localización de la menor Mayrín Alejandra Mendivil Muñoz, desaparecida en Hermosillo, Sonora.

Mendivil Muñoz, de 14 años de edad, fue vista por última vez el día miércoles 1 de octubre en el ejido La Victoria, colonia El Chapingo.

Como señas particulares, tiene una cicatriz en la rodilla izquierda, es de complexión delgada, de 1.52 metros y 48 kilogramos aproximadamente.

Otras de sus características son:

Piel: Morena, clara.

Morena, clara. Cabello: Castaño oscuro, mediano, liso.

Castaño oscuro, mediano, liso. Boca: Mediana, labios gruesos.

Mediana, labios gruesos. Ojos: Cafés, grandes.

Finalmente, se puso a disposición para cualquier reporte el número 6622297369, el correo comisiondebusquedasonora@sonora.gob.mx, y las redes sociales en Facebook y X (Antes Twitter) que se pueden encontrar como @Comision Sonora.