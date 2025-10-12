El joven, de 23 años de edad, fue visto por última vez en la colonia El Apache el pasado lunes 6 de octubre, y desde entonces no se sabe de su paradero.

La Comisión de Búsqueda de Personas Para el Estado de Sonora solicita la colaboración de la ciudadanía para la localización de Keven Roberto Contreras Valenzuela, desaparecido en la ciudad de Hermosillo, Sonora.

El joven, de 23 años de edad, fue visto por última vez en la colonia El Apache el pasado lunes 6 de octubre, y desde entonces no se sabe de su paradero.

Como señas particulares, tiene tatuajes en la parte lateral derecha de la cabeza a la altura de la oreja con la imagen de una rosa y por arriba hacia atrás el nombre ‘Guadalupe’.

En la parte posterior de la oreja derecha tiene otro con la imagen de un ojo con una lágrima y otra imagen no definida; en el brazo derecho tiene la imagen de un revólver.

En la pierna derecha tiene más tatuajes con las imágenes de una calavera con gorra, un escorpio y abajo un símbolo no identificado.

Mientras que en el antebrazo derecho tiene más con diferentes imágenes, visibles el logotipo de los yanquis NY, un número 41 y varios más no identificados.

Otras de sus características son:

Piel: Blanco.

Blanco. Cabello: Castaño claro, corto, liso.

Castaño claro, corto, liso. Boca: Pequeña, labios gruesos.

Pequeña, labios gruesos. Ojos: Cafés, grandes.

Cafés, grandes. Complexión: Delgada.

Delgada. Estatura: 1.82 m. aprox.

1.82 m. aprox. Peso: 65 kg. aprox.

La Comisión de Búsqueda puso a disposición para cualquier reporte el número de teléfono 6621424970, el correo electrónico comisiondebusquedasonora@sonora.gob.mx, y las redes sociales en Facebook y X (Antes Twitter) que se encuentran como @ComisionSonora.